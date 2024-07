Mückenalarm! So lange bleibt es noch so schlimm

Gerade gibt es eine richtige Schnakenplage. Ein Experte sagt jetzt, wie lange es noch so heftig bleiben soll.

Laut dem Stechmücken-Experten Dirk Reichle bleibt die Schnaken-Plage bis mindestens Anfang August so akut wie aktuell. Dann könnte es besser werden. Reichle arbeitet für die KABS. Das ist ein Verein, der Stechmücken im Auftrag von rund 100 Orten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bekämpft.

Warum so viele Stechmücken?

Das hat laut Reichle mehrere Gründe. Es gibt dieses Jahr besonders viele Schnaken, weil:

Der Winter mild war.

Es wegen des vielen Regens viel Hochwasser gab und auch immer noch gibt.

Im Juni wurde bereits davor gewarnt, dass man bis zu 20 Mückenstiche pro Minute bekommen kann. Besonders heftig ist die Schnakenplage am Oberrhein, der Region Donau-Iller bei Ulm, am Bodensee und in Karlsruhe.

