Achtung Gefahr! Darum wurde eine Schule in Heilbronn geräumt

Seltsamer Geruch? In der Josef-Schwarz-Schule in Heilbronn ist am Montag ein gefährliches Gas ausgetreten.

Die Polizei brachte etwa 350 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in Sicherheit. Die Ursache des Geruchs war schnell gefunden: Aus der Klimaanlage der Schule trat Ammoniak aus. Gas in der Schule: Was ist Ammoniak? Das Gas wird zum Kühlen genutzt. Es hat aber auch einen extrem stechenden Geruch und kann die Atemwege reizen. Drei Bauarbeiter sind in der Schule verletzt worden und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Warum Ammoniak gefährlich ist Ammoniak ist ein stechend riechendes Gas. Wenn man es einatmet, kann es zu einer Vergiftung im Körper kommen. Erst fangen Augen, Nase und Rachen an zu brennen. Außerdem tränen die Augen und man muss niesen und husten. In höherer Konzentration eingeatmet, kann Ammoniak zu Verätzungen, Erstickungsanfällen und Lungenödemen führen. Ammoniak wird zum Beispiel als Kältemittel genutzt. Es wird aber auch in der Medizin eingesetzt, wenn jemand ohnmächtig ist. Sanitäter halten der Person dann ein sogenanntes Riechstäbchen unter die Nase. Von dem stechenden Geruch wachen Ohnmächtige dann meist auf. Feuerwehr konnte Gas-Leck nicht abdichten Spezialkräfte der Feuerwehr versuchen am Morgen das Leck in der Kühlanlage abzudichten. Das hat nicht geklappt Eine Spezialfirma musste kommen. Sie hat das Ammoniak aus der Anlage rausgepumpt und abtransportiert. Die Josef-Schwarz-Schule ist ein Neubau. Bisher ist nur ein Teil fertig und wird genutzt. Am anderen Teil wird noch gebaut.