Bei diesen Vorwürfen gegen Sean "Diddy" Combs geht es auch um Minderjährige.

Eine Kanzlei aus Texas hat auf einer Pressekonferenz gesagt, dass sie der Rechtsbeistand für jeweils 60 Frauen und Männer ist. Diese 120 Menschen erheben schwere Vorwürfe gegen den Musiker. Im Raum stehen sexuelle Übergriffe und Misshandlungen. Es geht laut der Kanzlei auch um Minderjährige.

Die Kanzlei will in den nächsten 30 Tagen damit anfangen, Klagen gegen Diddy einzureichen. Zu den schlimmen Taten soll es laut der Kanzlei auf Partys in New York und Los Angeles gekommen sein.

Strafakte veröffentlicht! Das wird Diddy vorgeworfen

Diddy-Anwältin bezeichnet Vorwürfe als "falsch"

Erica Wolff aus dem Anwaltsteam von Diddy sagt, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Der 54-jährige freue sich vor Gericht seine Unschuld zu beweisen. Diddy sitzt weiterhin wegen Verdacht auf Sexhandel und mehrerer Klagen wegen sexuellem Missbrauch in Untersuchungshaft.