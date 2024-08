Selenskyj spricht von "Verlagerung des Krieges": Was meint er damit?

Seit Tagen kämpfen ukrainische Truppen in der russischen Region Kursk. Jetzt gibt es das erste Statement von Selenskyj.

In seiner abendlichen Videoansprache sagte der ukrainische Präsident, dass sein Verteidigungsminister ihm über "die Verlagerung des Krieges auf das Territorium des Aggressors" berichtet habe. Damit meint Selenskyj, dass jetzt zum ersten Mal ukrainische Soldaten in russisches Gebiet vorgedrungen sind. Bisher waren die Truppen immer in der Ukraine geblieben und haben das Land gegen russische Angriffe verteidigt.

Mehr Details zu den Angriffen in der Region Kursk nannte Selenskyj nicht. Es gibt Berichte über heftige Kämpfe, Tote und Verletzte.

So reagiert Russland

Die russischen Behörden kündigten "Anti-Terroreinsätze" in mehreren Grenzregionen - unter anderem Kursk - an.

Mehr als 76.000 Menschen sollen vorübergehend an sichere Orte gebracht worden sein.

Russland flog am frühen Sonntagmorgen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiw.