Mehrere Tote und Schwerstverletzte durch illegale Böller

Mindestens fünf Leute sind in Deutschland ums Leben gekommen. In Rotterdam starb ein 14-Jähriger.

Die erste schlimme Nachricht der Nacht kam noch vor Mitternacht: In Rotterdam in den Niederlanden starb ein 14-Jähriger, als er an einem sogenannten Cobra-Böller herumhantierte, der beim ersten Versuch nicht gezündet hatte.

24-Jähriger durch Böller regelrecht in Stücke gerissen

In Deutschland starben mindestens drei Menschen auf ähnliche Weise: Ein 24-Jähriger bei Paderborn hatte irgendein größeres Teil hochgejagt, dass dann ganz in seiner Nähe explodierte. Was genau das war, ist nicht ganz klar. Er soll dabei aber Gliedmaßen verloren haben.

In Sachsen kamen an verschiedenen Orten zwei Männer ums Leben (45 und 50 Jahre alt). Beide durch Feuerwerk, zumindest in einem Fall illegales. In Hamburg starb ein 20-Jähriger, als eine selbstgebastelte Kugelbombe in seiner Hand explodiert ist. Eine weitere Person soll im Landkreis Oberhavel gestorben sein.

Finger und Teile der Hand abgerissen - viele Schwerverletzte

Ettliche Menschen haben in Berlin Finger oder Teile ihrer Hand verloren. Auch in Frankfurt gab es mehrere Verletzte. Außerdem wurden in München, Köln und Leipzig Polizisten angegriffen - leider das gleiche, wie jedes Jahr.