"Die Sims" wird verfilmt: Ist Margot Robbie am Start?

Zuerst waren es Gerüchte, jetzt ist klar: Der Sims-Film kommt. Margot Robbie mischt mit ihrer Produktionsfirma mit.

"The Hollywood rumors are true!" In einem kurzen Absatz unter dieser Überschrift verrät Electronic Arts (EA), mit wem sie für den geplanten Sims-Film zusammenarbeiten werden, nämlich unter anderem mit…

Amazon MGM Studios,

LuckyChap – der Produktionsfirma von Margot Robbie,

Loki-Regisseurin Kate Herron.

EA Games zu Sims-Film: "Zu früh, um mehr zu verraten"

Sehr viel mehr Infos lässt der Spielegigant erst mal nicht raus: „It’s still too early to share more about the movie“. Allerdings versprach EA Updates im nächsten Jahr, wenn „Die Sims“ ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Ob Margot Robbie im Film um die Sims auch vor der Kamera zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Andere News für Sims-Fans - es wird keine Folgeversion zu Die Sims 4 geben, dafür aber etwas anderes:

EA stoppt The Sims 5! Das kommt jetzt