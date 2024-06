Ist Ski Aggu vergeben? ❤️

Es ist insta-official. Ski Aggu hat ein vermeintliches Couple-Foto auf Instagram gepostet - mit einer Rapperin.

"Man ihr habts doch jetzt eh schon alle gesehen", schreibt Ski Aggu zu dem Foto in seiner Insta-Story. Auf dem Bild ist er Händchen haltend mit der Untergrund-Rapperin Ikkimel zu sehen. Sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter. Außerdem schreibt er "M❤️". Auch Ikkimel hat ein sehr inniges Foto in ihrer Story gepostet - vermutlich mit Ski Aggu. Das Gesicht ist mit Kusssmileys zensiert, sieht aber sehr nach ihm aus.

Sind Ski Aguu und Ikkimel zusammen? Dauer 0:30 min Sind Ski Aguu und Ikkimel zusammen?

Ski Aggu und Ikkimel: Alles nur Promo?!

Während die beiden auf Insta ihre Storys hochgeladen haben, haben sie auf TikTok gleichzeitig auch ein Snippet von einem gemeinsamen Song gedroppt. Es kann also sein, dass es nur Promo ist. Klar und deutlich gesagt, dass sie zusammen sind, haben beide nämlich nicht.

