Solarenergie in Deutschland - da geht noch mehr

Laut einer Studie hat Deutschland großes Potenzial für Solaranlagen auf ungenutzten Seen.

Schwimmende Solaranlagen könnten in Deutschland bis zu 2,5 Gigawatt zur Stromerzeugung schaffen - und es könnte sogar noch mehr sein. Das Problem: Maximal 15 Prozent der Gewässer sind für Solaranlagen erlaubt. Das sagt das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme.

Studie: Bis zu 45 Gigawatt Strom durch Solarenergie wäre in Deutschland möglich

Die Studie hat für ihre Ergebnisse Vorgaben wie Naturschutz etc. mit einberechnet. Wäre es erlaubt, 35 Prozent der künstlichen Seen zu nutzen, könnten 90.000 Hektar Fläche mit Solaranlagen versehen werden. Als künstliche Seen gelten:



Kiesgruben

Stauseen

Rückhaltebecken

Talsperren

Bergbauseen

Damit könnte Deutschland seinen eigenen Rekord brechen: