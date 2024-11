Die Menschen in den betroffenen Regionen helfen sich gegenseitig. Aber: Die Räumarbeiten sind schwieriger als erhofft.

Nach der Unwetter-Katastrophe in Spanien mit mehr als 200 Toten ist die Lage weiter dramatisch. Die Rettungskräfte und Hilfstransporte kommen nicht so schnell voran wie erhofft. Viele Orte sind immer noch abgeschnitten und es fehlen Lebensmittel, Trinkwasser und Strom. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist aber groß. Die Menschen spenden oder sammeln Lebensmittel füreinander.

SWR-Reporter Nicholas Buschschlüter berichtet aus Madrid:

Unwetter in Spanien: Das ist passiert

In vielen Teilen Spaniens hat es am Dienstag heftig geregnet, gehagelt und stark gewindet. Besonders betroffen sind die Regionen Valencia, Andalusien und Murcia. Der Ministerpräsident Pedro Sánchez hat den Betroffenen Mut und Hilfe zugesprochen.

Wir werden alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Wir werden euch nicht im Stich lassen ... Ganz Spanien weint mit euch.