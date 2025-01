Ausgangssperre ⛔️ HIER durften Jugendliche an Silvester nicht alleine auf die Straße!

In Deutschland kennen wir die Ausgangssperre nur von Corona. Aber: Im Elsass galt sie teilweise auch an Silvester.

In Straßburg durften alle unter 16 Jahren an Silvester nicht alleine raus. Die Ausgangssperre galt ab 22 Uhr und ging bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr. Wer sein Zuhause verlassen wollte, muss in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

Warum gibt es in Straßburg eine Ausgangssperre an Silvester?

In den vergangenen Jahren wurden um den Jahreswechsel hunderte Autos angesteckt und Feuerwehrleute angegriffen. Die Täter: vor allem Jugendliche. Mit der Ausgangssperre sollten solche Ausschreitungen jetzt verhindert werden.

Wer an Silvester nach Straßburg fahren wollte, musste sich übrigens an noch mehr Regeln halten: