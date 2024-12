Bei der Show werden deutsche Streamer in verschiedensten Kategorien ausgezeichnet. Wer hat abgeräumt?

Neben den vielen Clip-Kategorien, bei denen die Community mitentscheiden durfte, wurden auch ein paar Preise auf der Basis von Stats rausgehauen.

Hier hat vor allem Eligella abgeräumt. Er sicherte sich unter anderem den Zuschauerrekord und die höchste Watchtime auf Twitch.

Den größten Followerzuwachs hatte Papaplatte.

Die meisten Streamstunden in diesem Jahr sammelte Solution.

Den Subrekord 2024 holte sich Shlorox (113.628 Subs).

StreamAwards 2024: Reeze und Papaplatte mit dem Cringe-Moment des Jahres

Beste Rage-Moment: NoWay4u_Sir

NoWay4u_Sir Bester Jumpscare: cemdercem31

cemdercem31 Bester Gaming-Moment: Kutcherlol

Kutcherlol Bester Cringe-Moment: Reeze und Papaplatte

Bester Troll-Moment: Trymacs und Maximilian Schradin

Trymacs und Maximilian Schradin Bester Perfect-Timing-Moment: Bonjwa

Bonjwa Bester ESports-Moment: Eintracht Spandau

Eintracht Spandau Bester TTS/Sound Alert: MontanaBlack und Abugoku

MontanaBlack und Abugoku Bester IRL-Moment: Ronny Berger

Zarbex als Newcomer des Jahres ausgezeichnet

Bester Lost-Moment: HandOfBlood und Krokoboss

HandOfBlood und Krokoboss Newcomer des Jahres: Zarbex

Zarbex Der schlimmste Versprecher: Broeki

Broeki Bester Sport-Moment: Arda Saatci

Arda Saatci Bestes Streamer Duo: Papaplatte und BastiGHG

Bestes eintägiges Event: HandOfBlood (Influencer-Darts-WM)

HandOfBlood (Influencer-Darts-WM) Bestes mehrtägiges Event : Papaplatte und Reeze (Edeltour)

: Papaplatte und Reeze (Edeltour) Most wholesome Moment: Rohat, Niklas-Wilson "Willy" Sommer und Eligella.

Rohat, Niklas-Wilson "Willy" Sommer und Eligella. Bestes Stream-Crossover: HandOfBlood und DJ Ötzi

HandOfBlood und DJ Ötzi Bester musikalischer Act: Filow (Rasenschach live)

Filow (Rasenschach live) Bestes Artwork: tanja.nici

tanja.nici Beste Zuschauerinteraktion: Ronny Berger und Zarbex

Ronny Berger und Zarbex Most surreal Moment: Reeze und Papaplatte

Reeze und Papaplatte WTF passiert hier?: r ezonfn und chapfnr

ezonfn und chapfnr Outfit des Abends (männlich): LetsHugo

LetsHugo Outfit des Abends (weiblich): mienah

mienah Outfits des Abends der Community: Ju5tAPlayer

Nice to know: Der Modus war in diesem Jahr etwas anders. Wer eine Kategorie gewonnen hat, haben zu 50 Prozent die Stimmen aus dem Community-Voting bestimmt. Dazu hatten Mods und Streamer jeweils einen Anteil von 25 Prozent. Reved hat die Streamawards auch in diesem Jahr organisiert. Als Moderator haben Rezo und NoWay4u_Sir durch den Abend geführt.