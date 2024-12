⚠️ Achtung: Hier gibts wieder Streik bei Bus und Bahn!

In einigen Regionen Baden-Württembergs wird es Anfang der Woche wieder Warnstreiks im ÖPNV geben. Das musst du wissen:

Von Montag bis Mittwoch streiken die Arbeitnehmer der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG).

Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt.

Der Busverkehr soll unter anderem in Weil am Rhein, Kehl, Lahr, Wiesloch und Sinsheim betroffen sein.

Bei den Zügen sollen Offenburg, Heidenheim, Immendingen und Ulm bestreikt werden.

Struggle bei Bus und Bahn: Warum gibts schon wieder Streik?

Mit den erneuten Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Donnerstag geht es in die dritte Verhandlungsrunde für einen neuen Eisenbahntarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert 350 Euro pro Monat und einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.300 Euro.