In Stuttgart haben sich Fans getroffen, um die Meisterschaft von Galatasaray zu feiern. Aber: Es gab auch Zwischenfälle.

Nachdem Galatasaray Istanbul als Meister der türkischen Süper Lig feststand, waren viele Fans mit einem Autocorso in Stuttgart unterwegs. Laut Polizei haben rund 80 Autos mitgemacht.

Außerdem trafen sich am Sonntagabend Hunderte Menschen auf dem Schlossplatz. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 18 Leute festgenommen. Der Grund: Sie hatten Pyrotechnik und Böller auf dem Stuttgarter Schlossplatz gezündet, um die Meisterschaft der türkischen Mannschaft zu feiern. Das ist aber nicht erlaubt.

So sah es am Sonntagabend in Stuttgart aus:

Haben sich die Fans geprügelt?

In der Nähe des Schlossplatzes hat es auch eine Prügelei gegeben. Laut Polizei ist aber noch unklar, ob die feiernde Fans daran beteiligt waren. Für die Ermittlungen sollen jetzt Videoaufzeichnungen ausgewertet werden.

