Zwei junge Frauen sollen einem 18-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und seinen E-Scooter weggenommen haben.

Zwischen zwei jungen Frauen - 17 und 19 Jahre - und einem einem 18-Jährigen soll es in der Nacht auf Samstag zu einem Streit gekommen sein. Das ist laut Polizei im Oberen Schlossgarten in Stuttgart passiert. Dabei sollen die beiden den E-Scooter von dem jungen Mann gefordert haben, so berichtet es die Polizei. Als er der Forderung nicht nachkam, hätten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und seien anschließend mit seinem E-Scooter weggefahren und weggelaufen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die beiden Frauen wurden zeitweise festgenommen und wieder freigelassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Vorfall weiter aufzuklären. Solltest du den Vorfall beobachtet haben, kannst du dich unter dieser Nummer an die Kriminalpolizei wenden: 0711 89905778.