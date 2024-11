Das wird heute in BW & RLP gegen Gewalt an Frauen gemacht!

Gewalt an Frauen ist auch bei uns in Deutschland ein Problem. Deshalb gibt es jetzt viele verschiedene Veranstaltungen.

Heute ist der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen". Er wird dazu genutzt, um auf das Thema und Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Weil er auch "Orange Day" genannt wird, werden viele Gebäude orange angestrahlt oder es werden orangefarbene Fahnen aufgestellt.

Deutschland hat Problem mit Gewalt an Frauen: So ist die Lage Dauer 0:29 min Deutschland hat Problem mit Gewalt an Frauen: So ist die Lage

Hier kannst du in BW und RLP hingehen!

Es gibt außerdem verschiedene Aktionen zum Mitmachen. In Karlsruhe kannst du dir zum Beispiel am Vormittag an der Carl-Hofer-Schule die Nägel orange lackieren lassen. In Kirchheimbolanden gibt es einen Selbstverteidigungskurs. In mehreren Städten finden Demos statt:

14 Uhr in Koblenz am Löhrrondell

am Löhrrondell 16 Uhr in Freiburg am Platz der Alten Synagoge

am Platz der Alten Synagoge 17:30 Uhr in Stuttgart am Wilhelmsplatz

am Wilhelmsplatz 18 Uhr in Trier vor der Porta Nigra

In Heidelberg fährt außerdem am Abend eine orangeleuchtende Straßenbahn durch die Stadt. Am Montag und in den nächsten Tagen kannst du dir in Pforzheim, Wittlich und Konstanz zum Thema passende Filme im Kino anschauen. Am Donnerstag gibt es in Friedrichshafen einen Vortrag von zwei Polizistinnen, die Mädchen und Frauen Tipps geben. Im Bodenseekreis und rund um Mainz verkaufen Bäcker ihre Sachen in Tüten mit dem Slogan "Gewalt kommt nicht in die Tüte".

Du erlebst Gewalt? Hier bekommst du Hilfe! Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

direkt an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon " Gewalt gegen Frauen " bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter kannst du anonym und kostenlos anrufen. Hier findest du Frauenhäuser in deiner Nähe.

Gewalt an Frauen in Deutschland: Das sind die Fakten!

Laut Bundesfrauenministerin Lisa Paus erfahren täglich viele hundert Frauen Gewalt nur wegen ihres Geschlechts. Im Jahr 2023 wurden laut dem BKA 938 Mädchen und Frauen Opfer von versuchten oder vollendeten Femiziden. 360 Frauen und Mädchen starben dabei.