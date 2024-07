Taylor Swift in Gelsenkirchen: Polizei schnappt Stalker! 😮

Taylor hat das erste Konzert ihrer "Eras"-Tour in Deutschland gespielt. Vorher wurde ein Mann festgenommen.

Die Polizei hat gesagt, dass es ein Stalker von Taylor war. Er soll Drohungen gegen "Tay-Tay" rausgehauen haben. Das Konzert hingegen sei laut den Beamten eine "friedliche Veranstaltung" gewesen. Was dort abging liest, du jetzt!

"Guten Abend": Taylor begr├╝├čte 60.000 Swifties in Gelsenkirchen auf deutsch!

Nach dem "Guten Abend" meinte Taylor noch, dass es sch├Ân sei, ihre deutschen Fans zu sehen. Dann riss die US-Amerikanerin in 3,5 Stunden 45 Songs in "Switfkirchen" ab.

Round about 60.000 Fans jubelten ihr dabei zu - einer davon war auch Boyfriend Travis Kelce. Der chillte in der VIP-Loge und jubelte seiner Taylor zu. Taylor spielt noch zwei weitere Konzerte in Gelsenkirchen. Danach geht es nach Hamburg und M├╝nchen.

Bist du auch bei der "Eras"-Tour am Start? Dann ist das vielleicht interessant f├╝r dich: