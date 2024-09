So hilft Taylor Swift ihren Fans im Umgang mit Essstörungen

Taylor Swift hat großen Einfluss auf ihre Fans - auch auf den Umgang mit ihrem Körper. Das zeigt eine neue Studie.

Triggerwarnung - Essstörungen Im Text geht es um Symptome einer Essstörung. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Taylor Swift thematisiert immer wieder ihre überstandene Essstörung und die damit verbundenen Zweifel an ihrem eigenen Körper. Dadurch hilft die 34-Jährige offenbar Fans, die selbst mit ihrem Körperbild zu kämpfen haben. Das berichtet ein US-Forschungsteam im Fachmagazin "Social Science & Medicine".

💡: Dafür haben die Autorinnen rund 200 Posts ausgewertet, die Swifties auf Reddit und Tiktok veröffentlicht haben.

Das sind die Ergebnisse der Analyse:

Viele der Fans betrachten die Musikerin demnach als Vorreiterin im Umgang mit Essstörungen.

Ihre Offenheit habe sie dazu inspiriert, eigene Erkrankungen zu überwinden.

Immer wieder beziehen sich die Fans dabei auf die Dokumentation "Miss Americana", in der Taylor Swift 2020 über das Thema gesprochen hatte.

Swifties nutzen laut der Studie Songs von der Sängerin wie "Tied Together With a Smile", um eigene Unsicherheiten zu verarbeiten.

"Anti-Hero"-Video sorgte für Diskussionen auf Social Media

Das Thema Körperbild wurde in Zusammenhang mit Taylor Swift auf den Plattformen auch kontrovers diskutiert. Diskussionen löste den Forscherinnen nach das Musikvideo zum Lied "Anti-Hero" aus. In der Originalversion des Clips stand Swift in einer Szene auf einer Waage, die das Wort "fat" anzeigte. Einige Fans fühlten sich davon verletzt. Die Künstlerin veröffentlichte danach eine neue Version des Videos ohne das Wort.

Hier bekommst du Hilfe bei Essstörungen Falls du merkst, dass mit deinen Essgewohnheiten etwas nicht stimmt - du nicht mehr regelmäßig isst oder auf einmal ganz viel isst - findest du hier Hilfe: Wenn du wissen willst, ob du oder eine Freundin wirklich unter Essstörungen leidet, guck dir die Checkliste hier an.

Welche Beratungsstellen es in deiner Nähe gibt, findest du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Auf der Seite des ANAD e.V. Versorgungszentrum Essstörungen gibt es viele Informationen zur Krankheit. Hier kannst du dich online beraten lassen oder dich anonym unter 089 21 99 73 99 melden.

melden. Auch bei der Sucht-Hotline bekommst du Hilfe bei Essstörungen - online oder unter 089 28 28 22.

