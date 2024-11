Wegen Taylor-Swift-Konzert & Super Bowl: Obdachlose müssen weg!

Erst kommt Taylor Swift nach New Orleans, dann ist Super Bowl. Die Stadt hat deshalb eine Entscheidung getroffen.

Obdachlose, die in der Nähe des Stadions ein Lager aufgebaut hatten, durften dort nicht bleiben. Rund 75 Menschen wurden am Mittwoch gezwungen, ihre Zelte unter einer Unterführung zu verlassen. Laut Polizei leben sie jetzt an einem Ort etwa zwei Blocks entfernt.

Obdachlose in New Orleans müssen woanders hin Dauer 0:27 min Obdachlose in New Orleans müssen woanders hin

Deshalb mussten die Obdachlosen in New Orleans weg

Laut dem Gouverneursbüro wurde es gemacht, damit sich die Stadt bei den Veranstaltungen "von seiner besten Seite" zeigen kann. Eine Sprecherin teilte mit, dass es sich um eine Sicherheitsmaßnahme mit Blick auf die drei Taylor-Swift-Konzerte und den Super Bowl im Februar handle.

Stadt News Orleans wird für Umsiedlung kritisiert

Eine Hilfsorganisation teilte mit, dass die Verlegung des Lagers zwar besser gelaufen sei als gedacht. Es sei aber "unnötig und schädlich" gewesen. Viele der Betroffenen seien psychisch krank und vertrauten nicht auf Behörden oder Personen, die helfen wollten. Auch andere Obdachlose, die rund um das Stadion leben, sollen laut Polizei noch an den neuen Ort umziehen.

Es gibt keine Hinweise, dass Taylor Swift oder die NFL als Ausrichter des Super Bowl etwas mit der Entscheidung der Stadt, die Obdachlosen wegzubringen, zu tun haben.