Wachsfigur von Taylor Swift: Einfach FAIL!

Im Hamburger Panoptikum wurde jetzt Taylors Wachsfigur revealed. Auf Insta wird die Figur kritisiert.

Unter dem Post des Hamburger Panoptikums, in dem die Wachsfigur von Taylor Swift präsentiert wird, kritisieren Fans:

"Was haben die Taylor angetan 😨"

"Sieht wie eine Schlagersängerin aus. 😂 Aber nicht wie Taylor …"

"Darling, it's a daydream dressed like a nightmare"

"In London bei Madame Tussauds sieht Taylor sooooo viel echter aus ☝🏼"

Taylor Swift als Wachsfigur Dauer 0:59 min Taylor Swift als Wachsfigur

So viel Arbeit steckt hinter der Wachsfigur von Taylor Swift

Das Hamburger Panoptikum ist das älteste Wachsfigurenkabinett in Deutschland. Die Künstlerin Lisa Büscher war neun Monate mit Taylors Wachsfigur beschäftigt. Sie hat Aufnahmen von Taylor analysiert und danach die Figur modelliert. Es war "herausfordernd" und auch Gliedmaßen und Körper waren "besonders zeitaufwendig", so die Künstlerin in einer Pressemitteilung des Panoptikums.