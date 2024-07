Mega-Konzert von The Weeknd für Spenden an Gaza

The Weeknd plant ein Konzert in Brasilien. Einen Dollar vom Ticket-Preis soll für Familien in Gaza gespendet werden.

Dafür arbeitet The Weeknd mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zusammen. Das Konzert soll am 7. September in São Paulo stattfinden. Er will dort eine komplett neue Show performen.

So viele Spenden hat The Weeknd schon gesammelt

Der Sänger hat schon häufiger Geld für die Menschen in Gaza gesammelt. Für die Spenden hat er extra einen humanitären Fonds gegründet. Über den Fonds hat The Weekend schon zwei Millionen Dollar gesammelt und für Lebensmittel an 150.000 Familien in Gaza gespendet.

Angesichts einer drohenden Hungersnot in Gaza wird Abels großzügige Unterstützung Tausenden palästinensischen Familien, die jeden Tag gegen den Hunger kämpfen, lebenswichtige Hilfe bringen.

Die USA hatten extra einen Hafen gebaut, um Hilfe nach Gaza zu bringen: