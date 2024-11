DANN kommt das neue Album von The Weeknd

Das genaue Release-Datum für sein Album "Hurry Up Tomorrow" hat The Weeknd auf Instagram gedroppt.

In seiner Insta-Story hat The Weeknd jetzt seinen 75 Millionen Followerinnen und Followern mitgeteilt, dass das neue Album am 24. Januar 2025 veröffentlicht wird. Und danach kommt noch mehr!

Am 25. Januar - dem Tag nach dem Album-Release - soll's nur diesen einen Abend ein Konzert im Rose Bowl Stadium in Kalifornien geben.

"Hurry Up Tomorrow": Neues Album von The Weeknd UND ein Musical?

Zusätzlich zum neuen Album "Hurry Up Tomorrow" ist ein gleichnamiger Film geplant. Darin soll's auch viel Musik geben: Er wird als "Psychothriller-Musical" mit Tesfaye, Jenna Ortega und Barry Keoghan in den Hauptrollen für Januar angekündigt.