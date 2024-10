Doppelgänger haben Timothée Chalamet studiert: Dann kam der Echte

In New York gab es einen Look-alike-Wettbewerb zu dem Schauspieler. Das wollte sich Timothée spontan selbst anschauen.

Die Doppelgänger-Competition hat der YouTube-Star Anthony Po am Sonntag veranstaltet. In ganz New York gab es Flugblätter, um dafür Werbung zu machen. Eins davon ist Timothée wohl auch in die Hände gefallen. Er war überraschend als Special-Guest am Start.

Polizei bricht Veranstaltung ab!

Schon bevor Timothée auftauchte, war der Andrang richtig krass. Die Polizei forderte die Menschen auf zu gehen. Eine Person wurde sogar festgenommen.

Ist er mehr Timothée Chalamet als Timothée selbst?

Das ganze Event war dann aber nicht vorbei: no way! In einem anderen Park ging es weiter. Am Ende hat Miles Mitchell gewonnen. Als Ouftit hatte er ein Willy-Wonka-Kostüm gewählt und war nach seinem Sieg "überwältigt".