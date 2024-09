Nach 10 Jahren: Travis Scott mit Video zu “Drugs You Should Try It”

Erst kürzlich feierte La Flame das Re-Release seines Mixtape-Klassikers “Days Before Rodeo”.

Der von Travis-Fans geliebte Song “Drugs You Should Try It” bekommt nach über 10 Jahren ein Musikvideo plus Hommage an der verstorbenen Urban-Fashion-Ikone Virgil Abloh. Vor dem Video erscheint ein Disclaimer: “WARNUNG! Bitte spielen Sie diesen Song mit maximaler Lautstärke, um eine optimale Wirkung zu erzielen”:

“Days Before Rodeo”: Re-Release nach 10 Jahren

Letzte Woche Freitag konnten sich die Fans von Travis Scott besonders freuen, nachdem das Mixtape “Days Before Rodeo” auf den Streamingplattformen zu hören war. Ganze zehn Jahre mussten die Fans warten. “Days Before Rodeo” ist der Vorspann von Travis Scotts Debüt-Album Rodeo und gilt als moderner Trap-Klassiker. Stark inspiriert von Kanye West und Kid Cudi hat Travis einen trippy Sound entwickelt, das zwischen Hip Hop, psychedelic und Trap schwimmt.