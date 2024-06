2026 kommt "Sunrise on the Reaping" in die Kinos. Worum es in dem neuen Hunger Games-Part gehen soll, erfährst du hier.

In "Sunrise on the Reaping" geht es um Haymitch Abernathy, den du schon aus den Filmen mit Katniss Everdeen aka Jennifer Lawrence kennst. Haymitch war Katniss Mentor. In der Vergangenheit war er selbst ein Tribut. "Sunrise on the Reaping": Ab November 2026 im Kino Haymitch hat die 50. Hungerspiele als 16-Jähriger gewonnen. Seine Geschichte wird in dem neuen Part erzählt. Natürlich wird er dann nicht von Woody Harrelson gespielt. Die Romanvorlage wird nächstes Jahr veröffentlicht. Am 20. November 2026 gehen die Hungerspiele dann auf der Leinwand weiter.