Das Spiel der Gladiators Trier startete verspätet. Grund war die Pyro der Gegner-Fans aus Hagen.

Rund 20 Minuten vor Anpfiff des 2. Ligaspiels am Samstagabend waren die Fans von Phoenix Hagen mit zwei Bussen in Trier angekommen. Auf dem Weg zur Halle zündeten einige Vermummte laut Polizei Bengalos und Rauchtöpfe - so viele, dass der ganze Qualm in die Arena zog.

Pyro-Alarm vor Basketball-Spiel in Trier Dauer 0:22 min Pyro-Alarm vor Basketball-Spiel in Trier

Rund 5.000 Fans aus Arena in Trier evakuiert

Die komplette Halle war vernebelt, die Rauchmelder gingen an. Also mussten die rund 5.000 Fans erst mal wieder raus aus der Halle und die Feuerwehr rein. Kurz später gab es Entwarnung und das Spiel konnte starten. Einer der Vermummten wurde von der Polizei identifiziert. Gegen ihn gibt es jetzt ein Strafverfahren.

Btw: Die Gladiators Trier unterlagen den Gästen aus Hagen knapp mit 75:78 Punkten.