Noch immer sind israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas. Trump fordert deren Freilassung und stellt ein Ultimatum.

Der künftige US-Präsident Donald Trump schrieb auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social: Wenn die Geiseln nicht vor seinem Amtsantritt am 20. Januar freigelassen würden, werde "im Nahen Osten die Hölle los sein".

Das sagt Trump zur Freilassung der Geiseln

Die Verantwortlichen würden "härter getroffen werden, als irgendjemand in der langen und geschichtsträchtigen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika jemals getroffen wurde". Dann schrieb Trump noch in Großbuchstaben: "LASST DIE GEISELN FREI."

Gazastreifen: Wie viele Geiseln sind noch dort?

Laut israelischen Infos sollen aktuell noch rund 100 Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden.

im Gazastreifen festgehalten werden. Wie viele davon noch leben, ist unklar.

Mitglieder der Terrororganisation Hamas und weiterer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober 2023 in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere verschleppt. Am Montag hat die israelische Armee eine weitere Geisel für tot erklärt. Ein zum Zeitpunkt seiner Entführung 21 Jahre alter israelischer Soldat soll bei dem Überfall getötet worden sein - seine Leiche werde seitdem im Gazastreifen festgehalten.