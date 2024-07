Erst Feind, dann Freund: Mit ihm tritt Trump zur US-Wahl an

Donald Trump wird der Präsidentschaftskandidat für die Republikaner sein. Sein Vize-Kandidat war früher sein Gegner.

Trump hat seinen Vize-Kandidaten für die kommende Präsidenschaftswahl in den USA gefunden: J.D. Vance. Auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee wurde das Duo am Montag offiziell nominiert. Für manche ist das vielleicht eine Überraschung, weil Vance früher ein großer Kritiker von Trump war.

Trumps Vizekandidat: Wer ist J.D. Vance?

Der 39-Jährige wurde durch seine Autobiografie "Hillbilly-Elegie" in den USA bekannt. Im Buch erzählt Vance, wie er als Kind in Armut aufgewachsen ist und sich hochgekämpft hat mit einem Studium an der Elite-Uni Yale und anschließend einem Job als Finanzmanager. Vor der US-Wahl 2016 - zu Beginn von Vances politischer Karriere - war er ein krasser Trump-Gegner. Er bezeichnete Trump öffentlich als "Idiot" und soll ihn sogar in einer privaten Nachricht an einen Freund mit Hitler verglichen haben.

Mittlerweile gilt Vance als einer der größten Unterstützer von Trump, der ihn als den Besten für den Job des Vize-Präsidenten bezeichnete. Vance ist aktuell Senator in Ohio und soll sich im Wahlkampf vor allem auf Arbeiter und Farmer in umkämpften Bundesstaaten konzentrieren.