US-Wahl: Trump will 2028 nicht nochmal antreten

Sollte Trump im November gegen Harris verlieren, war es das. Dafür müsste er die mögliche Niederlage aber anerkennen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump war am Sonntag Gast in der US-Sendung "Full Measure" im TV. Dort wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könnte, 2028 nochmal zu kandidieren. Die Antwort des 78-Jährigen:

Nein, das tue ich nicht. Ich denke, das war es dann. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.

💡In den USA darf niemand mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt werden. Da Trump bisher nur eine Amtszeit (2016-2020) hinter sich hat, dürfte er noch vier Jahre Präsident sein. Wenn er also wieder gewählt werden sollte, wäre die nächste Amtszeit auch seine letzte.

US-Wahl: Würde Trump eine Niederlage anerkennen?

2020 hatte Trump in der Präsidentschaftswahl gegen Joe Biden verloren - und damals von einem Wahlbetrug gesprochen. Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Anhänger sogar das Kapitol in Washington, um zu verhindern, dass Biden offiziell im Amt bestätigt wird.

Bis heute spricht Trump von einem Wahlbetrug, ohne das belegen zu können. Experten fürchten deshalb, dass er eine mögliche Niederlage gegen Kamala Harris auch nicht akzeptieren würde.