Tyler, The Creator teased neue Musik an!

Anscheinend plant Tyler sein nächstes Album. Um die Fans zu hypen, dropped er ein Mini-Video auf den Socials.

"St. Chroma" heißt anscheinend der mysteriöse neue Track und liefert einen ersten Eindruck, was uns bei einem neuen Tyler-Release erwarten könnte. Die Fans sind auf jeden Fall begeistert und feiern die Überraschung:

Kommt bald neues Album von Tyler, The Creator?

Man sieht eine maskierte Person in Uniform zu Beginn des Videos, wahrscheinlich Tyler, The Creator selbst. Und wer den LA-Rapper kennt, weiß, für jedes Album schlüpft Tyler in eine neue Rolle. Am Ende des Videos sieht man einen Schriftzug mit dem Titel "Chromakopia". Wahrscheinlich das neue Projekt. Wir sind gespannt.