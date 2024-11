Paris: So soll Uber sicherer für Frauen werden

Uber bietet in Paris die Option, weibliche Fahrerinnen zu buchen, damit Frauen sich wohler und sicherer fühlen.

Dabei soll der Preis für die Fahrt nicht teurer werden. Es bestehe aber das Problem: Frauen könnten bis zu 15 Minuten warten müssen. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt sonst nur 4 Minuten. Laut Uber gibt es in Paris etwa 1.500 Fahrerinnen. Um mehr Uber-Fahrerinnen zu gewinnen, will Uber weniger Kommission für die Fahrten der Frauen.

Diese Fahrerinnen-Option ist an sich nicht neu. In Polen und Tschechien zum Beispiel gibt es sie schon länger. In Deutschland ist sie noch nicht verfügbar.