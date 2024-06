Champions-League-Finale: Real Madrid schlägt den BVB! ⚽️

Bis zur Halbzeit stand es noch 0:0. Am Ende konnte Toni Kroos seinen Traum-Abschied feiern.

Real Madrid hat sich am Samstagabend im Londoner Wembley Stadium mit 2:0 gegen Borussia Dortmund durchgesetzt. In der ersten Halbzeit konnte sich Dortmund sogar einige große Chancen herausspielen - trotzdem hat es nicht gereicht. Nach einer Ecke von Toni Kroos erzielte Real-Verteidiger Daniel Carvajal in der 74. Minute die Führung für die Königlichen. Vinícius Júnior (83.) sorgte kurz danach für die Entscheidung.

Letztes Spiel für Marco Reus und Toni Kroos

Marco Reus hatte heute sein letztes Spiel mit dem BVB und damit die letzte Chance auf den CL-Titel im Dortmund-Trikot. Er hat zwölf Jahre für den BVB gespielt. Auch für Toni Kroos war es das endgültig letzte Spiel mit Real Madrid. Mit dem heutigen Sieg hat er seinen sechsten Champions-League-Titel gewonnen - fünf davon mit Real Madrid.