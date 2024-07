Illegale Angebote: So viel kosten Tickets für Deutschland - Spanien

Tausende Tickets für das Viertelfinale werden im Internet angeboten - zu krassen Preisen! Die UEFA warnt vor dem Kauf.

Der Weiterverkauf von EM-Tickets im Internet ist verboten. Die UEFA will so verhindern, dass mit den Tickets richtig Geld gemacht wird. Trotzdem werden für das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien am Freitag Eintrittskarten im Netz angeboten. Teilweise sind sie zehnmal teurer als im normalen Verkauf.

Tickets kosten zwischen 60 und 700 Euro im normalen Verkauf.

Jetzt werden sie für 600 bis 7000 Euro illegal angeboten.

Deshalb solltest du keine Tickets im Netz kaufen

Die UEFA warnt davor, Tickets bei irgendwelchen Anbietern im Internet zu kaufen. Es kann sich um gefälschte Tickets oder Fake-Angebote handeln. Achtung! Original-Tickets gibt es nur digital in der UEFA-App. Alle anderen Angebote sind fragwürdig. Mehr als 10.000 solcher Angebote hat der Fußball-Verband schon storniert. Er schafft es aber aktuell nicht, die vielen illegalen Angebote zu checken.

Das Spiel am Freitag ist ausverkauft. Tickets gibt es bei der UEFA nur noch, wenn jemand dort sein Ticket zurückgibt. Eine Überschreibung auf eine andere Person ist ohne Probleme möglich.

