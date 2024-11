Nach Krawallen in Amsterdam: UEFA verlegt nächstes Maccabi-Spiel

Die UEFA zieht erste Konsequenzen aus der Krawall-Nacht in Amsterdam. Ungarn wird Gastgeber des nächsten Spiels.

Diese Entscheidung fiel, nachdem türkische Behörden davon abgesehen haben, das Spiel zwischen Beşiktaş Istanbul und Maccabi Tel Aviv in der Türkei auszutragen. Also wird das Spiel am 28. November auf neutralem Boden stattfinden. Das Spiel findet aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer in Debrecen statt, so die UEFA.

UEFA verlegt Maccabi-Spiel gegen Besiktas nach Ungarn Dauer 0:18 min UEFA verlegt Maccabi-Spiel gegen Besiktas nach Ungarn

Schon vor den Ereignissen in Amsterdam wurde über eine Verlegung spekuliert, da das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel als angespannt gilt.

Ajax Amsterdam vs. Maccabi Tel Aviv: Das ist passiert

Beim letzten Auswärtsspiel von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam kam es zu Zusammenstößen von pro-palästinensischen Demonstranten und israelischen Fans. In Folge der teils anti-semitisch motivierten Angriffe auf israelische Fans wurden mehr als 25 von ihnen verletzt. Nach Angaben der niederländischen Polizei gab es rund 60 Festnahmen. Die Vorfälle sorgten international für Negativ-Schlagzeilen.

Die Umstände werden von den niederländischen Behörden weiter untersucht. Auch das Verhalten israelischer Fans wird unter die Lupe genommen.