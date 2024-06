Unwetter: Hagelkörner fast so groß wie Golfbälle!

In Münsingen (Kreis Reutlingen) kamen die Hagelkörner am Samstag runter. In Landkreis Sigmaringen regnete es heftig.

In Veringenstadt standen danach zwei Straßenkreuzungen unter Wasser. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen. Auch Keller waren vollgelaufen. In Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) hat es ebenfalls stark gehagelt. Dort kamen so viele Körner runter, dass Wege davon bedeckt waren. Hagelkörner in Münsingen Dauer 0:21 min Hagelkörner in Münsingen Warnung vor Gewittern und Starkregen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter in den südlichen Landesteilen von Baden-Württemberg - beispielsweise für den Ostalbkreis, den Kreis Heidenheim und den Kreis Konstanz.