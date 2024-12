"Vaiana 2": Die Kinokasse klingelt! 🤑

In den USA hat der Film zum Start das beste 5-Tage-Ergebnis aller Zeiten abgeräumt. In Deutschland gibt es einen Jahresrekord.

Die Fortsetzung rund um die Story von Hauptfigur Vaiana und Maui liefert Disney überragende Zahlen. In den fünf Tagen um Thanksgiving brachte "Vaiana 2" allein in den USA - dort heißt der Film btw "Moana 2" - ein Einspielergebnis von umgerechnet 210 Millionen Euro.

In Deutschland: Bester Kinostart des Jahres!

Auch in Deutschland ist "Vaiana 2" sehr gut gestartet. Am ersten Wochenende wurden über 960.000 Tickets verkauft. Damit ist "Vaiana 2" der beste Kinostart in diesem Jahr gelungen. Auf Platz zwei steht mit "Alles steht Kopf 2" ein weiterer Film aus dem Disney-Universum.