Seit letztem Wochenende wird ein 18-Jähriger aus Hermersberg in der Südwestpfalz vermisst. Er war noch in einer Bar, dann ist er verschwunden.

In der Nacht von Samstag, den 2. November, auf Sonntag war der 18-Jährige mit seiner Freundin in der Bar "Level up" in Pirmasens. Zusammen haben sie die Bar verlassen und sich dann verabschiedet. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste in der Landauer Straße. Dort hat die Polizei auch sein Handy gefunden. Die Suche der Polizei blieb bisher ohne Erfolg.

So sieht der 18-Jährige aus:

kurze braune Haare und braune Augen

etwa 1,70 Meter groß

etwa 80 bis 90 Kilogramm schwer

Zuletzt hatte er eine schwarze Cargo-Hose, einen schwarzen Pulli und braune Stiefel an.

Wer ihn gesehen oder Infos zu seinem Aufenthalt hat, soll sich bei der Polizei unter der Nummer 06331 - 520440 melden. Fotos von dem vermissten 18-Jährigen gibt es hier.