Feuerwehrleute versuchen seit Tagen, die Flammen zu stoppen. Mehr als 100 Gebäude wurden schon zerstört.

Das Feuer ist in der Nähe der Stadt Chico und wird als "Park-Fire" bezeichnet. Es ist das bisher größte in der diesjährigen Waldbrandsaison und schon jetzt eines der zehn größten in der Geschichte Kaliforniens. Nach Angaben von Behörden war am Wochenende eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratkilometern betroffen - das ist größer als die Fläche der Stadt Los Angeles.

Mehr als 4.000 Menschen mussten bisher vor den Flammen aus ihren Häusern fliehen. Die Feuerwehr hat die Flammen derzeit nicht unter Kontrolle. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Waldbrand in Kalifornien: War es Brandstiftung?

Auslöser für den Waldbrand könnte Brandstiftung sein. Ein 42-jähriger Mann wird verdächtigt, ein brennendes Auto in eine Schlucht geschoben und so das Feuer entfacht zu haben. Der Mann wurde bereits am Donnerstag festgenommen und sitzt in Haft.

So sieht es gerade vor Ort aus:

