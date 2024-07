Diese Pflanzen heißen bald anders! 🌺

Über 200 Pflanzen bekommen wegen eines rassistischen Begriffes einen neuen Beinamen. Bei neuen Pflanzen soll so was nicht mehr passieren.

Das haben Wissenschaftler beim Internationalen Botanischen Kongress am Sonntag in Madrid entschieden. Ab 2026 soll laut Medienberichten ein Gremium die neu entdeckten Pflanzen benennen, damit es nicht mehr zu solchen Umständen kommt. Fyi: Bisher haben Pflanzen ihre Namen immer von der Person bekommen, die sie zuerst in wissenschaftlicher Literatur beschrieben hat.

Diese Pflanzen bekommen einen neuen Namen Dauer 0:34 min Edit -> New Take 22.07. ab 18:00 Uhr DasDing (nur für Abhörzwecke)

Aus dem Beinamen "caffra" wird "affra"

Alle Pflanzen, Pilzarten und Algen, die den Beinamen „caffra“ tragen, werden ab sofort in „affra“ umbenannt. Das Wort „Caffra“ wird als eine abwertende Bezeichnung für Schwarze Menschen benutzt und ist in vielen Regionen Afrikas verboten. Dagegen soll das Wort „affra“ auf die afrikanische Herkunft der Pflanzen hinweisen.

Sonia Molino, Vorstandsmitglied der spanischen Botanischen Gesellschaft, erklärte die Beweggründe auf X (ehemals Twitter):

Den Anstoß zur Namensänderung gaben die Pflanzenfachleute Prof. Gideon Smith von der Nelson Mandela University in Südafrika und seine Kollegin Prof. Estrela Figueiredo, laut „Guardian“

