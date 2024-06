DAS sagen junge Menschen zu den Wehrdienst-Plänen

Bei den meisten jungen Menschen kommt die Wehrdienst-Reform nicht gut an. Anders sieht es in der Gesamtbevölkerung aus.

Am Mittwoch hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius einen Plan über eine potenzielle Wehrpflicht vorgestellt. Was sagen junge Menschen dazu? In einer Umfrage für das Nachrichtenportal "watson" steht: Nur 38 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren finden die Pläne gut. In der Gesamtbevölkerung sind dagegen zwei Drittel der Befragten für die Pläne.

Was sagen die Deutschen zu mehr Frauen in der Bundeswehr?

Der Plan von Pistorius sieht vor, dass in einem ersten Schritt junge Männer und Frauen einen Fragebogen ausfüllen. Für Männer ist das Pflicht, bei Frauen nicht. Laut der Umfrage von Civey halten 59 Prozent der Befragten die Unterscheidung zwischen Mann und Frau für falsch.

💡 Good to know: Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat für "watson" vom 12. bis 14. Juni online rund 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, was sie von Pistorius' Vorschlag für einen "neuen" Wehrdienst halten.

