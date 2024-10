DB: Hier fahren in den Herbstferien weniger Züge

Viele Züge in der Westpfalz sind auf dieser Strecke betroffen. Einer fällt in den Herbstferien sogar komplett aus.

Das passiert laut der Bahn in den Herbstferien vor allem auf der Strecke Kaiserslautern - Homburg - Saarbrücken:



zahlreiche Züge auf der Strecke fallen aus.

Betroffen sind auch die Züge am Wochenende.

Der Frühzug um kurz vor 4:30 Uhr fällt komplett aus.

Die Einschränkungen fangen heute (14. Oktober) zum Start der Herbstferien an und gehen bis zum 25. Oktober.

Statt Zug: Ersatzbusse in der Westpfalz

Es sollen Ersatzbusse auf der Strecke fahren. Außerdem hält der Regionalexpress zwischen Koblenz über Saarbrücken und Kaiserslautern nach Mannheim zusätzlich an den Bahnhöfen in Hauptstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, Kindsbach und Einsiedlerhof. So sollen die anderen Ausfälle etwas ausgeglichen werden.