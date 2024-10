Sofort raus! Sie sollen aus Gaza in Sicherheit gebracht werden

Bis zu 1.000 Frauen und Kinder will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach Europa bringen. Das ist der Grund ...

"In Kürze" sollen laut der WHO bis zu 1.000 Frauen und Kinder, die medizinisch versorgt werden müssen, aus dem Gazastreifen in europäische Städte gebracht werden. Organisieren sollen das:



die Europäische Union (EU)

einzelne EU-Mitgliedstaaten

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Europa

Das sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, der Nachrichtenagentur AFP.

Für medizinische Behandlungen: Evakuieren aus dem Gazastreifen

Seit dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 konnte die WHO in Europa nach eigenen Angaben schon rund 600 Menschen aus medizinischen Gründen in sieben europäische Länder evakuieren.

💡 Laut dem Deutschen Auswärtigen Amt ist die Basisversorgung für die Menschen in Gaza zusammengebrochen. Es fehle dort Hunderttausenden am Allernötigsten - vor allem an Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung.