"Woman of the Hour": Anna Kendrick spendet ihre gesamten Einnahmen

Das Geld geht an zwei amerikanische Organisationen, die sich unter anderem für Opfer von sexueller Gewalt einsetzen.

Anna Kendrick ist eigentlich für ihre humorvollen Rollen wie in "Pitch Perfect" bekannt. Mit "Woman of the Hour" (Deutscher Titel: "The Dating Game Killer") gab sie 2023 ihr Regiedebüt. Der Film basiert auf der wahren Story eines Serienmörders, der in einer Datingshow in den 1970er-Jahren kandidiert hat. Damals sicherte sich Netflix die Rechte für etwa 11 Million US-Dollar und bietet den Film endlich zum Streamen an - zumindest in den USA. Seitdem gehen Szenen aus dem Film auf Social Media viral.

Aus diesem Grund spendet Anna Kendrick ihre Einnahmen aus "Woman of the Hour"

In einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM teilte sie das mit:

Als ich feststellte: "Oh, da wird Geld fließen", stellte ich mir diese Frage: "Findest du das eklig?" Und ja, fand ich. Deswegen verdiene ich an dem Film nichts.

This is really impressive when Netflix bought the rights to Woman of the Hour Anna Kendrick took all the money she would have made and donated it to the National center for victims of violent crime pic.twitter.com/sFG1uZwNJO

Das Geld spendet sie an das Rape, Abuse & Incest National Network und das National Center for Victims of Crime.

BTW: In Deutschland soll der Film zeitnah auf Netflix verfügbar sein.