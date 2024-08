Der amerikanische Wrestler CM Punk hat gesagt, dass er "Taylor Swift für Männer" ist. Was da abgeht, checkst du hier.

Eigentlich haben Wrestling und ein internationaler Popstar wie Taylor Swift nicht so viel miteinander zu tun - zumindest bisher. Der amerikanische Wrestler CM Punk bringt beides jetzt zusammen. Für die Promo seines Matches gegen Drew McIntyre hat er den Spruch im TV rausgehauen.

Taylor Swift für Männer? Das ist der Hintergund:

Die beiden Wrestler verbindet jetzt schon eine monatelange Fehde.

Dabei geht es auch um ein selbstgemachtes Armband, das CM Punk von einem Fan geschenkt bekommen hat.

Es ist ein Freunschaftsarmband , wie es unter Swifties gebastelt und getauscht wird.

, wie es unter Swifties gebastelt und getauscht wird. Auf dem Armband stehen die Namen von CM Punks Frau und von seinem Hund.

Das Armband hat sein Gegner McIntyre geklaut - der nächste Fight der beiden basiert daher darauf.

"Bash in Berlin": CM Punk vs. Drew McIntyre Teil 2

Beim letzten Kampf der beiden hat CM Punk das Match wegen des Armbands verloren. Damit er diesmal full focused ist, haben ihm seine Fans jede Menge neue Armbänder gebastelt. Der nächste Fight der beiden findet am 31. August in Berlin statt - es ist das erste Mal, dass ein Live-Wrestling-Event der Wrestling-Liga WWE in Deutschland stattfindet.

💡 Good to know: Wrestling ist ein Schaukampf - anders als beim MMA wie bei der UFC steht der Gewinner schon vorher fest. Es werden Drehbücher für die Rivalitäten geschrieben, die die Matches spannend machen.

Hier gibts noch mehr News für dich: