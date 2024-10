Like a Dragon: Yakuza kommt als Serie 🐉

Das beliebte Videogame Franchise wird zu einer Serie. Jetzt ist der Trailer da. Kann das Projekt dem Gaming-Klassiker von Sega gerecht werden?

Die Filmindustrie scheint gecheckt zu haben, dass sich mit Verfilmungen oder Serienadaptionen beliebter Videogames ein Haufen Asche verdienen lĂ€sst. Wer befĂŒrchtet hat, dass es dabei nur um's Geld gehen wĂŒrde und dass Fans der Spiele enttĂ€uscht wĂŒrden, dem haben "The Last of Us" oder "Fallout" schon das Gegenteil bewiesen. Jetzt kommt "Like a Dragon: Yakuza".

Der Klassiker von Sega: Yakuza

Wer sich fĂŒr Videospiele interessiert, der kennt die Yakuza-Reihe, und wenn nicht, dann zumindest genĂŒgend Spiele, die von dem Franchise inspiriert worden sind. In den Games wird die Geschichte von Hauptcharakter Kiryu Kazuma in der japanischen Unterwelt der Yakuza-Gangs erzĂ€hlt. Auch die neue Serie wird sich um das Leben von Kiryu drehen. Das Ganze wird auf zwei Zeitebenen einmal im Jahr 1995 und einmal 2005 erzĂ€hlt.

Kann die Serie dem Spiel gerecht werden?

Von der Serie erwarten Fans der Spielreihe natĂŒrlich den klassischen Yakuza-Flair. Viel Drama, noch mehr Action und SchlĂ€gereien und eine Menge crazy Humor. Gerade den genau zu treffen wird wohl eine der grĂ¶ĂŸten Anforderungen an die Serie werden, im Trailer sehen wir davon leider noch etwas wenig.

Like a Dragon: Yakuza - Official Trailer | Prime Video

Die Serie hat insgesamt sechs Folgen, die ersten drei kommen direkt zum Release am 24. Oktober. Es gibt eine deutsche Synchro und die Serie ist, wie man sich nach dem Trailer denken kann, ab 16.

Mehr fĂŒr Serien- und Filmfans gibt's hier: