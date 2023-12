Im Upper Red Lake in den USA waren die Angler lange auf einer Eisscholle gefangen. Am Ende ging alles gut aus.

Am Freitagnachmittag auf einem zugefrorenen See angeln gehen? Keine gute Idee für über 100 Angler im US-Bundesstaat Minnesota. Sie trieben neun Meter ins Wasser hinaus. Bei dem Versuch, sich mit einem Kanu aus der Situation zu retten, fielen vier Menschen ins Wasser. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Angler wählten den Notruf. Als die Hilfskräfte kamen, arbeiteten sie zweieinhalb Stunden daran, die Fischer zu retten. Am Ende konnten alle 122 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie der Bezirks-Sheriff mitteilte.

Bilder von der Eisscholle kannst du hier sehen:

Das Eis im US-Bundesstaat Minnesota ist laut den Behörden gerade besonders dünn. Deshalb wurde davor gewarnt, es zu betreten.

Du suchst mehr Good News? So soll Obdachlosen in Rheinland-Pfalz geholfen werden: