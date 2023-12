"Housing First": So läuft die Hilfe für Wohnungslose in Rheinland-Pfalz

Das Projekt gibt es in drei Regionen. Es unterstützt Menschen bei der Rückkehr in ein geregeltes Leben.

In diesem Jahr konnten in Rheinland-Pfalz elf wohnungslose Menschen in eine eigene Wohnung einziehen. Laut dem rheinland-pfälzischen Sozialministerium wurden außerdem zwölf weitere Personen in das Projekt aufgenommen. "Housing First" wurde im Juni hier gestartet:



Koblenz

Landau

Westerwald

Was ist "Housing First"?

Viele Hilfsangebote für Wohnungslose sind an Bedingungen geknüpft. Dazu gehört zum Beispiel, dass in Unterkünften kein Alkohol mehr getrunken werden darf. Bei "Housing First" wird die Hilfe anders angegangen. Hier geht es darum, dass Menschen erst eine eigene Wohnung bekommen - danach kümmert man sich dann um alles andere. In Rheinland-Pfalz helfen zum Beispiel Caritas und Diakonie dabei, Schulen abzubauen oder Suchtprobleme in einer Therapie anzugehen.

Btw: Die Idee des "Housing First" kommt ursprünglich aus den USA. Städte wie Salt Lake City haben dadurch ihre Obdachlosigkeit krass reduziert.

Noch mehr "Housing First" in Rheinland-Pfalz?!

Für nächstes Jahr sind laut dem rheinland-pfälzischen Sozialministerium weitere "Housing-First-Projekte" geplant. Es soll drei weitere Projektstandorte geben. Wo ist noch nicht bekannt.

