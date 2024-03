Verfolgungsjagd mit der Polizei: 13-Jähriger rast in den Wald

Um 3 Uhr 20 heute früh fiel einer Streife des Polizeireviers Bensheim in Lindenfels ein Autofahrer auf, der auffällig jung aussah. Als ihn die Polizisten zum Anhalten bewegen wollten, Gab er Gas und flüchtete. Dann verlor er die Kontrolle über den Wagen und blieb damit neben einem Waldweg stehen. Es stellte sich heraus, dass die Person am Steuer ein 13-jähriger Junge war. Das Auto gehört seiner Mutter. Mit im Wagen saßen fünf Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10-tausend Euro.