Hier ist das U-Boot U17 unterwegs!

Das ausgemusterte U-Boot U17 wird von Speyer nach Sinsheim transportiert. Über das Wochenende war es in Heidelberg.

Am Samstagmittag ist das U-Boot in Heidelberg angekommen. Das hat viele Menschen angelockt. Am Samstag- und Sonntagabend war das U-Boot mit Lichtprotektoren bunt beleuchtet worden - unter anderem mit einem Fischsymbol und weiteren Ornamenten und Mustern. Tausende Menschen kamen laut Polizei, um die Lichtershow live mitzuerleben.

U-Boot U17 passiert Alte Brücke in Heidelberg

Am Montagmorgen ging die Fahrt auf dem Wasser weiter. Um kurz vor 9 Uhr ist die U17 unter der Alten Brücke in Heidelberg durchgefahren. Dafür musste das Boot vorher von Fachleuten auf die Seite gelegt werden. Warum? Damit es auch wirklich unter die Brücke passt.

Wo ist das U-Boot jetzt?

Das U-Boot befindet sich jetzt auf dem Weg nach Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis). Dort ist dann ein Tag Pause eingeplant. Insgesamt ist es vier Wochen unterwegs. Das Endziel ist das Technik Museum in Sinsheim.

