Die Drogen waren auf einem Schiff in Wilhelmshaven. Auch am Kölner Flughafen wurden über Weihnachten Drogen gefunden.

Laut Polizei Oldenburg und Zollfahndungsamt Hannover liegt der Wert auf der Straße bei mehreren Millionen Euro. Die 150 Päckchen waren in fünf Paketen, die mit Fischernetzen umwickelt waren.

Das Schiff, auf dem das Kokain gefunden wurde, kam aus Kolumbien und lag im Hafen von Wilhelmshaven.

Der Einsatz ging über mehrere Tage und auch ein Rauschgiftspürhund wurden eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat nun die Ermittlungen übernommen und will die genauen Umstände des Schmuggels herausfinden und die möglichen Tatverdächtigen finden.

Köln: Drogenfunde über Weihnachten in Millionenwert

Es gab auch in Köln krasse Drogenfunde. In Köln wurden Drogen in Millionenwert gefunden. Fast 100 Kilo Marihuana, ca. 1,3 Kilo Kokain und mehr als ein Kilo Ecstasy und Crystal Meth wurden laut Hauptzollamt Köln am Flughafen Köln-Bonn in den Tagen rund um Weihnachten sichergestellt.

Dabei waren die Drogen gut versteckt, zum Beispiel in vakuumierten Gewürzdosen, als Weihnachtsdeko, Badesalz oder als Hochzeitsalbum.