Russland: 19-Jähriger nach Kritik an Ukraine-Krieg verurteilt

Stell dir vor, du kritisierst, was die Regierung macht - und musst dann in die Psychiatrie. So passiert in Russland.

Der 19-Jährige ist schon länger in der Psychiatrie, weil ein russisches Gericht das so entschieden hat. Jetzt hat ein Gericht in Moskau das vorherige Urteil bestätigt. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP und bezieht sich auf Nachrichtenseite Sota. Per Gericht zwangsweise in der Psychiatrie: Das ist passiert Für den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine hatte der angehende Jura-Student eine Demo geplant. Das Motto: Ein Jahr in der Hölle.

Vorher - im Februar 2023 - wurde er aber festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen "Falschinformationen über die russische Armee" bei Telegram und Youtube verbreitet zu haben.

Im Februar 2024 argumentierte ein Gericht, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Deshalb solle er mit "medizinischen Zwangsmaßnahmen" in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden. Immer wieder gibt es Berichte über Menschen, die Russland in eine Psychiatrie zwangseinweisen will - auch schon vor Kriegsbeginn.